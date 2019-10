Yougov Brand Index 2019: Die beliebtesten Marken der Deutschen

Rang Marke Punkte 1 Lego 61,0 2 dm 54,4 3 Ravensburger 52,9 4 Samsung 50,1 5 Miele 49,8 6 Nivea 49,7 7 Bosch 48,9 8 Adidas 46,1 9 Siemens 45,9 10 Andechser Natur 45,9

Quelle: Yougov

Yougov Brand Index 2019: Diese Marken haben sich am stärksten verbessert

Rang Marke Punkte 1 Turkish Airlines +3,6 2 Check24 +3,4 3 Check24 Reisen +3,1 4 O2 +2,9 5 ab-in-den-Urlaub.de +2,7 6 Sparkasse +2,6 7 Andechser Natur +2,6 8 Wiesenhof +2,4 9 Dyson +2,3 10 Hollister +2,3

Quelle: Yougov

So war die Titelverteidigung von Lego keineswegs ausgemachte Sache - denn der dänische Spielzeughersteller hat gegenüber 2018 gleich 1,2 Indexpunkte verloren. Die Konkurrenz konnte daraus allerdings kein Kapital schlagen. Bei DM wird man sich trotzdem freuen: Die Drogeriemarktkette, ihres Zeichens Markenliebling 2017, tauschte Plätze mit Ravensburger und landete auf dem zweiten Rang. Von dem sechsten auf den vierten Rang schob sich Samsung vor, Adidas, Siemens und Andechser Natur sind komplett neu in den Top 10. Dafür mussten Ebay Kleinanzeigen, Ritter Sport und Haribo weichen.Damit ist Samsung neben Spitzenreiter Lego weiterhin die einzige internationale Top-Marke in dem Ranking. Ansonsten bleibt es bei der Diagnose: Die Deutschen stehen vor allem auf deutsche Traditionsmarken. Andechser Natur ist dabei die einzige Lebensmittelmarke in den Top 10. Der Biomilch-Hersteller verdankt dies seiner Spitzenplatzierung in der Kategorie Molkereiprodukte sowie einem generellen Anstieg im Ansehen der Verbraucher. So landet Andechser Natur auf Rang sieben der stärksten Aufsteiger.Diese Liste wird angeführt von Turkish Airlines - obwohl sich der teilstaatliche Carrier aus der Türkei im Ranking der beliebtesten Airlines nicht unter den besten fünf Marken findet. Hier lauten die beliebtesten Marken Lufthansa, Emirates, Etihad, Qatar Airways und Condor. Die Nummer zwei der beliebtesten Portale hinter Ebay Kleinanzeigen ist Check24. Das Vergleichsportal schafft es auch unter die Top-Improver - und zwar sowohl mit der Hauptmarke als auch mit der Subbrand Check24 Reisen.Das Ranking 2019 umfasst 38 Kategorien aus den Sektoren Food & Gastronomie, Non-Food, Einzelhandel, Touristik, Portale, Automotive & Logistik und Dienstleister. Im werbestarken Lebensmitteleinzelhandel lautet die Rangfolge Lidl, Edeka, Aldi Süd, Rewe und Aldi Nord. Bei den Automobilmarken setzt sich Mercedes-Benz an die Spitze vor BMW, Audi, Volvo und Toyota.Grundlage der für die von Yougov und dem Handelsblatt vergebenen Auszeichnung ist der Markenperformance-Tracker Yougov Brand Index. Die Ergebnisse des Jahres 2019 basieren auf mehr als 900.000 Online-Interviews, die Yougov im Zeitraum vom 1. September 2018 bis zum 31. August 2019 täglich repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren durchgeführt hat. Der Punktwert einer Marke setzt sich aus dem Abschneiden in den Bewertungsdimensionen Allgemeiner Eindruck, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft und Arbeitgeberimage zusammen. ire