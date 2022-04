Das sind in Deutschland die Automarken des Jahres

© Mercedes-Benz Die Mercedes-CMO Bettina Fetzer - hier mit dem EQS - dürfte sich über das Abschneiden von Mercedes im Yougov-Ranking freuen

Mercedes Benz ist in Deutschland die beste Automarke des Jahres vor Audi und BMW. Das geht aus dem internationalen Yougov Automotive Ranking hervor, dass die Marktforscher zum zweiten Mal erhoben haben. Global betrachtet schafft es die Stuttgarter Luxusmarke Mercedes-Benz gemeinsam mit BMW sowie Toyota am häufigsten in die jeweiligen Top 10 von insgesamt 24 untersuchten Märkten. Grundlage für das Ranking bilden bevölkerungsrepräsentative Daten des Markenmonitors Yougov Brandindex.