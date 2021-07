Recommend Rankings 2021: Global Top 10

Rang Marke Indexwert 1 Toyota 75 2 Netflix 66 3 Samsung 55 4 Nike 48 5 Adidas 46 6 Uniqlo 46 7 Airbnb 41 8 Apple 39 9 Mercedes-Benz 37 10 Booking.com 36

Quelle: Yougov

Recommend Rankings 2021: German Top 10

Rang Marke Indexwert 1 Engelbert-Strauss 88,3 2 medikamente-per-klick 85,4 3 Weleda 84,9 4 Ecover 84,8 5 Lavazza 84,2 6 Andechser Natur 84,1 7 Walbusch 84,1 8 Fielmann 84,0 9 Booking.com 83,8 10 Baileys 83,7

Quelle: Yougov

Recommend Ranking 2021: Top Improvers Germany

Rang Marke Indexwert Verbesserung in Punkten 1 DB Fernverkehr 43,0 9,6 2 Thermomix 72,0 8,4 3 Deutsche Bahn 42,5 8,3 4 Lipton 63,0 7,9 5 ICE 51,8 7,8 6 Disney Channel 53,2 7,1 7 Marktkauf 62,9 7,0 8 Hohes C Bio 71,3 6,9 9 Coca-Cola light 57,4 6,7 10 Vio Bio Limo 73,6 6,6

Quelle: Yougov

Das Marktforschungsinstitut hat dafür auf die täglichen Interviews aus der Befragungsreihe Yougov Brand Index zurückgegriffen, in der die Einstellung der Konsumenten zu vielen verschiedenen Marken abgefragt wird. Für den Recommend Index hat Yougov die Frage "Welche der folgenden Marken würden Sie einem Freund oder Kollegen empfehlen?" gestellt. In das Ranking haben es nur Marken geschafft, die mindestens sechs Monate über den Brand Index getrackt wurden und die unter der Bevölkerung ab 18 Jahren mindestens 300 Kunden aufweisen.Gewinner auf globaler Ebene ist Toyota. Der japanische Autobauer setzte sich in dem Weiterempfehlungsranking vor Netflix durch - beide Brands sind am häufigsten in den Top 10 der 35 untersuchten Märkten vertreten, nämlich jeweils 10 Mal. Es folgen Samsung und Nike durch, auf Platz 5 liegt mit Adidas die erste deutsche Marke. Mit Mercedes-Benz auf Rang 9 ist eine weitere Marke aus Deutschland in der Top 10 vertreten.Hierzulande ist die Marke mit dem höchsten Indexwert bei der Weiterempfehlung Engelbert Strauss. Der Arbeitsbekleidungs-Hersteller setzt sich vor der Versandapotheke medikamente-per-klick mit und der Naturkosmetikmarke Weleda durch. Nachhaltige und umweltverträgliche Marken sind generell stark in dem Ranking vertreten, auch das viertplatzierte Unternehmen Ecover, das biologische Reinigungsmittel herstellt und die Bio-Molkerei Andechser Natur auf Rang 6 sind diesem Bereich zuzuordnen.Neben den an meisten weiterempfohlenen Marken hat Yougov auch ermittelt, welche Marken sich am stärksten bei der Weiterempfehlungsrate verbessert haben. Im deutschen Aufsteigerranking schneidet - wie schon im vergangenen Jahr - vor allem die Deutsche Bahn gut ab: Ganz vorn liegt die Fernverkehrssparte vor Thermomix, es folgen der Bahn-Gesamtkonzern, Lipton und der ICE als Transportmittel.ire