XXXLutz "Räumungsverkauf mit DJ Ötzi" 2020

XXXLutz "DJ Ötzi: Featuring Familie Putz" 2020

Um das Zuhause zur echten Urlaubsoase zu machen, empfiehlt der Möbelhändler XXXLutz sein aktuelles Sortiment. Weil das aber als singuläre Botschaft zu deprimierend wäre, haben der Händler und seine Agentur den Ohrwurm-Lieferanten DJ Ötzi als Werbebotschafter an Bord geholt. Der liefert zur Melodie des Oldies „Tequila“ ein eigenes Urlaubslied mit der Botschaft „Urlaub ist da wo du bist – zuhause!“. Dabei wird die eigene Wohnung zu einer magischen Weltkarte mit verlockenden Destinationen wie Flurida, Sofambik, Dahamas, Badladesh, Sitzzilien oder Großbettanien.Die TV-Kampagne (Filmproduktion: Film Factory) ist allerdings nur in Österreich und nicht in Deutschland zu sehen. Neben DJ Ötzi ist in dem Spot auch die Familie Putz zu sehen, mit der das Handelunternehmen normalerweise wirbt. In Deutschland setzt das Unternehmen stattdessen auf TV-Spots, die die Vielfalt der Einrichtungsmöglichkeiten in den Möbelhäusern direkt präsentieren. Parallel hat XXXLutz aber den Song noch einmal als komplettes Musikvideo auf Youtube veröffentlicht. cam