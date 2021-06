© imago images / Westend61 Die deutschen Arbeitnehmer wollen vor allem Neues lernen

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist das Buzzword New York in aller Munde. Dabei bedeutet es viel mehr als bloß Home Office und mobiles Arbeiten. Vor allem erfordert das neue Arbeiten von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Erlernung neuer Fähigkeiten. Auf welche Skills die Deutschen in ihren Jobs in Zukunft künftig am meisten Wert legen, hat Xing in einer neuen Studie untersucht.