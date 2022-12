Wie "New Hiring" den Fachkräftemangel bekämpfen soll

Ob Bewerbungen über Whatsapp oder technische Lösungen im Bereich Human Ressources: Das "New Hiring"-Konzept bietet einiges an Potenzial.

Der branchenübergreifende Fachkräftemangel macht Unternehmen derzeit schwer zu schaffen. Am deutlichsten spürbar ist diese Problematik für Unternehmen mit über 250 Beschäftigten, wie eine neue Forsa-Studie im Auftrag des Karriereportals Xing belegt. Dort denken drei von vier Personalern, dass sich die kritische Lage am Arbeitsmarkt 2023 weiter zuspitzen wird. Abhilfe dagegen könnte nun das Trendthema "New Hiring" schaffen.