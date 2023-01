Unter allen insgesamt 3042 bundesweit von Forsa Befragten gibt nur etwas mehr als die Hälfte (58 Prozent) an, "eine angemessene Wertschätzung für ihre Arbeitsleistung" zu erfahren. Zudem gefällt jedem Fünften (21 Prozent) die Unternehmenskultur seines Arbeitgebers nicht. Dabei hapert es je nach untersuchter Region innerhalb Deutschlands an verschiedenen Stellen. So haben etwa die westlichen Bundesländer vor allem bei Themen wie fairer Behandlung Optimierungsbedarf - was die Unternehmenskultur entscheidend prägt -, während Beschäftigte in Süddeutschland diesen Punkt positiver bewerten. Allerdings macht sich im Süden fast jeder fünfte Beschäftigte Sorgen um seine berufliche Zukunft.





Gerade bei den sogenannten "weichen" Faktoren zeigt die Studie große Unterschiede zwischen jenen Menschen auf, die gundsätzlich zufrieden mit ihrer Arbeit sind und jenen, bei denen das nicht zutrifft. Anders ausgedrückt sind diese Faktoren also von größerer Bedeutung als viele Arbeitgeber vielleicht glauben. Gerade bei den sogenannten "weichen" Faktoren zeigt die Studie große Unterschiede zwischen jenen Menschen auf, die gundsätzlich zufrieden mit ihrer Arbeit sind und jenen, bei denen das nicht zutrifft. Anders ausgedrückt sind diese Faktoren also von größerer Bedeutung als viele Arbeitgeber vielleicht glauben.