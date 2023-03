Weiterbildung wird von deutschen Arbeitnehmenden sehr geschätzt.

Die Hälfte der Deutschen wünscht sich mehr Weiterbildung im Job. Das ergab die im Auftrag von Xing durchgeführte Learning & Skills-Studie 2023. Trotzdem kommen Weiterbildungen bisher kaum als Benefit zum Einsatz. Aus welchen Gründen sich Frauen und Männer weiterbilden wollen und welche Themen besonders beliebt sind, verrät die Umfrage ebenfalls.

In Zeiten des Fachkräftemangels braucht es gute Benefits. Dass Unternehmen bei der Personalsuche mehr auf Weiterbildungen setzen sollten, ergab die Learning & Skills-Studie 2023 von Xing. Sie wurde im Februar gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt und basiert auf den Aussagen von 1000 Beschäftigen in Voll- und Teilzeit, Personen in Umschulung und vorübergehend Arbeitslosen sowie Arbeitssuchenden im Alter zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland.



Die repräsentative Online-Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass sich die Hälfte der Deutschen (48 Prozent) gern mehr weiterbilden möchte. Allerdings mangelt es ihnen entweder an der nötigen Zeit oder dem nötigen Geld. So geben 42 derjenigen, die sich weiterbilden wollen, an, nicht über genug finanzielle Mittel zu verfügen. Während es einem Drittel an der Zeit für Weiterbildungen fehlt. Dabei fällt auf, dass es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt: Frauen beklagen vor allem das fehlende Geld (47 Prozent), Männer hauptsächlich die wenige Zeit (38 Prozent).