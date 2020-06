Edeka: Wunschlos günstig

Der Spot erzählt von all den Dingen, auf die man derzeit achten muss: Sich gesund zu ernähren, ausreichend Bewegung und natürlich Abstand halten. Mit Beginn der neuen Woche, so die Botschaft des 23-Sekünders, muss man zumindest bei Edeka auf eine Sache nicht mehr so viel achtgeben. Nämlich die Preise.Mit der Kampagne wirbt Edeka dafür, dass im Sortiment des Händlers ganzjährig "tausende Produkte zum Tiefstpreis" ageboten werden. Diese Botschaft passt gut in die Zeit: Während der Corona-Krise steigt die Preissensibilität der Verbraucher, wie jüngste Studien von Pilot oder Mediaplus gezeigt haben.Der Spot ist ab sofort auf allen reichweitenstarken TV-Sendern zu sehen. Für die Kreation zeichnetverantwortlich. ire