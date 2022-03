„Jedes Unternehmen muss seine eigene Entscheidung treffen, aber unsere Empfehlung ist, dass Medieninvestitionen und Marketing in Russland vorerst eingestellt werden sollten.“ Stephan Loerke, CEO WFA Teilen

Und sie sind bei ihrem Rückzug nicht allein: Wie die WFA mitteilt, habe man unter den 31 Mitgliedsunternehmen, die insgesamt für Werbeinvestitionen in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar stehen, eine Umfrage zum Stand ihrer Aktivitäten in Russland durchgeführt. Demnach hätten bereits drei Viertel ihre Ausgaben neu allokiert, gekürzt oder gänzlich heruntergefahren.Wer noch in Russland investiert, den ruft die WFA dazu auf, die Spendings zu überprüfen - insbesondere bei solchen Medien, die der russischen Regierung nahe stehen oder tatsächlich Teil dieser sind. Denn damit werden die Werbungtreibenden zu direkten Unterstütrzern russischer Staatspropaganda."Angesichts der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine muss die globale Marketingbranche ihre Stimme erheben", sagt WFA-CEO. "Jedes Unternehmen muss seine eigene Entscheidung treffen, aber unsere Empfehlung ist, dass Medieninvestitionen und Marketing in Russland vorerst eingestellt werden sollten." Deutschland wird in der WFA von der OWM-Geschäftsführerin Susanne Kunz vertreten. ire