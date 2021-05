© Factor Eleven

Vom 22. Mai bis einschließlich 12. Juni beteiligen sich Agenturen, Start-ups, Dienstleister und deren Kunden an der großangelegten Marketingkampagne von Factor Eleven. Mit ihrem Engagement wollen sie Flagge zeigen für den Umweltschutz und möglichst viele Menschen zur aktiven Beteiligung am World Environment Day aufrufen. Daher auch das Motto #allemachenmit. Die Idee: Wer bis zum 12. Juni eine SMS mit BAUM1, BAUM5 oder BAUM10 an Factor Eleven verschickt, spendet damit 1, 5 oder 10 Euro für das Pflanzen von wiederum einem, fünf oder zehn Bäumen."Wir möchten mit dieser Kampagne ein echtes Ausrufezeichen setzen und den Menschen erklären, wie dramatisch die Lage unseres globalen Ökosystem wirklich ist: Ob Klimawandel, der signifikante Rückgang unserer Artenvielfalt, die unsägliche Umwelt-Verschmutzung – diese Aufzählung könnte man beliebig fortsetzen. Wir wollen aber gleichzeitig motivieren und aufzeigen, dass jeder von uns einen kleinen Teil zur Wiederherstellung unseres Ökosystems beitragen kann – und dass ein erster, kleiner Schritt weder teuer noch zeitaufwändig sein muss", sagt Alexander Anhuth, Geschäftsführer von Factor Eleven.Um möglichst viele Menschen in Deutschland, Österreich und Frankreich mit der Kampagne zu erreichen, ruft das Start-up die gesamte Werbe- & Marketing-Branche dazu auf, die entsprechenden Media-Pakete zu buchen und dadurch aufmerksamkeitsstarke Werbeflächen und -platzierungen zu erhalten, über die die Kampagne sich finanziert. Als namhafte Unternehmen sind aktuell bereitsundmit an Bord.Interessierte Unternehmen können bis zum 20. Mai ein Media-Paket bei Factor Eleven buchen, um Teil von #allemachenmit zu werden. Die Media-Pakete sind in gestaffelten Varianten ab 250 Euro bis 10.000 Euro erhältlich, um auch kleinen Firmen die Teilnahme zu ermöglichen. Die Details zu den Leistungsbestandteilen der Media-Pakete finden sich auf der Unternehmenswebsite von Factor Eleven . hmb