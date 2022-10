Wolt setzt in neuer Kampagne lokale Akzente

© Wolt Wolt setzt in der aktuellen Kampagne lokale Akzente

Die Fahrräder in Orange, Grün oder Blau, deren Fahrer:innen Würfel in gleicher Farbe durch die Stadt fahren, gehören längst zum Straßenbild. Nun hat die Agentur Tatata aus London eine Kampagne für den finnischen Lieferdienst Wolt entworfen, die den lokalen Charme von Kundschaft und Kurieren in Szene setzt.