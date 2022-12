Bereits am 19. November wurden die ersten Schritte des groß angelegten Projekts im Rahmen einer Demonstration für die Menschenrechte im Iran in der Düsseldorfer Innenstadt eingeleitet. Im Vorfeld der Demo hatte die Kreativagentur TBWA Düsseldorf gemeinsam mit "The Voice of Women" die Protestierenden dazu aufgefordert, weiße Hijabs mitzubringen und diese im Anschluss zu spenden. Diese wurden dann in Dutzenden zu Iran-Flaggen umgefärbt und zur WM nach Katar gebracht. Die dort als Flaggen verteilten Hijabs fanden besonders vor den Iran-Spielen viele Abnehmer, die sie dann ins Stadion "schmuggelten" und schwenkten, ohne zu wissen, dass sie Symbole des Protestes gegen das iranische Regime in den Händen hielten.





So entstand eine gewissermaßen "trojanische" Guerilla-Aktion, die einen politischen Protest in ein Land bringt, das diesen bekanntermaßen zu unterdrücken versucht. Verschiedene Medien berichten übereinstimmend von Sicherheitskräften, die die Stadion-Besuchenden im Rahmen der WM kontrollieren, festhalten oder Protest-Utensilien wie Plakate konfiszieren.Pünktlich zum dritten Iran-Spiel gegen die USA, das gleichzeitig das vorzeitige WM-Aus für den Iran und damit auch für die Aktion bedeutete, enthüllten die Verantwortlichen die Kampagne: Die dazugehörige Landingpage unveiltheflags.org ging online und zeigt in einem Video nicht nur minutiös den Werdegang der Aktion, sondern gibt ebenfalls den Frauen hinter den Hijabs eine Bühne, um ihre Geschichten zu erzählen. In Kurzinterviews berichten die Frauen von Erfahrungen mit Polizeigewalt, der Wichtigkeit von Entscheidungsfreiheit und ihren persönlichen Einstellungen zum Tragen der Hijab.Nun haben sich auch die Menschenrechtsaktivistinnen hinter "The Voice of Women" zu Wort gemeldet und gegenüber HORIZONT erklärt: "Die junge Menschen im Iran haben mit ihrem Mut und Sehnsucht nach Freiheit, das Herz der Welt berührt. Jetzt ist die Weltgemeinschaft daran, ihr Herz zu öffnen und mit dem gleichen Mut diesen Ruf nach Freiheit und Menschenrechten zu unterstützen." Mit dieser Kampagne setze man dem Regime ein klares Zeichen, dass Freiheit und Gerechtigkeit nicht mehr verhandelbar seien und die islamische Fahne diesen Widerstand nicht überstehen werde, heißt es in der Stellungnahme.