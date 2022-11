© Imago / Photo2000 Volkswagen will seinen Mediapitch jetzt im 2. Quartal 2023 starten

Der Autokonzern Volkswagen will an seinem Sponsoring des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) festhalten und hat in der Debatte um die "One Love"-Binde Kritik am Weltverband FIFA geübt. "Wir beabsichtigen nicht, unser Sponsoring zu beenden", erklärte das Unternehmen mit Sitz in Wolfsburg am Dienstag auf Anfrage.