So witzig wirbt die Deutsche Telekom für ihr "Rundum-sorglos-WLAN"

WLAN nur in einer Ecke?

© DTAG Die Botschaft der Social-Media-Clips: Ohne gutes WLAN muss man sich ganz schön krumm machen

Es ist zum aus der Haut fahren: Ausgerechnet während der Video-Konferenz mit dem Neukunden oder beim Speichern eines wichtigen Dokumentes bricht plötzlich die Verbindung ab. Was im Büro dank kabelgebundener Highspeed-LAN-Netzwerke eher selten passiert, kommt im Home Office, wo meistens drahtlos gesurft wird, leider des Öfteren vor. Die Telekom will nun Abhilfe schaffen. In seiner neuen Werbekampagne verspricht der Bonner Konzern genervten Heimarbeitern ein "Rundum-sorglos-WLAN".