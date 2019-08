Trombone-Electro-Scooter (Original)

Der 30-Sekünder zeigt das muntere Treiben an einem Sommertag auf der Kö, Menschen flanieren an den zahlreichen Geschäften vorbei, am Straßenrand parken schicke Luxuskarossen. Plötzlich ertönen laute Motorengeräusche, die klingen, als kämen sie von einem Sportwagen. Aber weit gefehlt. Denn die Sounds kommen von einem Motorroller mit Sixt-Werbeanhänger, genauer gesagt von dem Mitfahrer, der die Motorengeräusche mit einer Posaune täuschend echt imitiert. Die Botschaft des Autovermieters auf der Werbetafel: "No bucks for a sports car? Rent one at Sixt."Mit dem witzigen Stunt bewirbt Sixt sein aktuelles Sportwagen-Angebot. Für die Umsetzung bediente sich die verantwortliche Kreativagentur Grey bei einem Viralhit aus dem Internet. In den vergangenen Jahren sind nämlich Videos mit Posaunisten, die auf Motorrollern Sportwagen-Geräusche imitieren, zu so etwas wie einem Trend geworden (siehe Beispielvideo oben). Und der dürfte dank Sixt jetzt noch mehr Nachahmer finden."Drive first-class, pay economy - das gilt bei Sixt natürlich auch für das sommerliche Cruisen mit günstigen Sportwagen der Extraklasse", sagt, CCO von Grey Deutschland. "Dieses erfrischende Angebot möchte Sixt mit diesem witzigen Stunt und einem Augenzwinkern in die Welt hinaus posaunen."Der Film ist ab diesem Freitag auf allen Social-Media-Kanälen von Sixt - national wie international - zu sehen. Bei Grey zeichnen neben Maass noch(Executive Creative Director),(Executive Creative Director),(Creative Director Copy),(Creative Director Art),(Unit Director),(Account Director) und(Junior Account Executive) verantwortlich. Produziert wurde der Clip vonund. tt