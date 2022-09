"What the Fact?!" - lautet der Name des neuen Formats, das ab dem 23. September jeweils im Zwei-Wochen-Takt mit einer von insgesamt sechs Folgen auf Youtube zu sehen sein wird. Dafür hat man sich als Moderator mit dem Youtuber Cedric Engels einen Wissenschaftsinfluencer ins Boot geholt, der seinen 267.000 Abonnentinnen und Abonnenten regelmäßig spannende Einblicke in die Themenbereiche Wissenschaft, Physik, Philosophie, Technik und Zukunft gibt. Engels ist mit seinem Kanal "Dr. Whatson" seit 2015 auf Youtube aktiv.





Einen ersten Trailer zum neuen Wissenschafts-Format hat Edeka auch schon veröffentlicht. Dieser teasert an, wo man mit den kurzen Erklärvideos hin will: Auf humorige Weise soll darin faktenbasiertes Wissen rund um Nachhaltigkeit und die damit verbundenen Themen Lebensmittelwertschätzung, Recycling, Wasserknappheit, soziales Engagement, Klima und Artenvielfalt geteilt werden. Dabei werden Fragen beantwortet wie "Warum sichert Chaos unter Pflanzen unser Essen?" oder "Wieso schützen krumme Gurken knappe Ressourcen und das Klima?".



Die Optik sowie Inhalte des Formats sind dabei passgenau auf die Bedürfnisse der jüngeren Generation zugeschnitten und aufbereitet. Laut Edeka will man damit "vor allem jüngere Konsument:innen" dazu motivieren, "sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und selbst aktiv zu werden." Auch die Relevanz dieser Themen will der Einzelhändler damit betonen.

