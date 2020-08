Berlin ist die Stadt der Freiheit, Toleranz und Vielfalt. Im neuen Markenauftritt des Landes Berlin geht es darum, neben der gelebten individuellen Vielfalt auch das zu betonen, was uns Menschen in Berlin miteinander verbindet", erläutert Berlins Regierender Bürgermeisterdie Strategie.Das prägnanteste Symbol des überarbeiteten Auftritts ist freilich das neue Logo. Das Signet, das aus der Wortmarke Berlin und dem Berliner Bären besteht, soll künftig Internetseiten, Briefpapier und Plakate der Stadt zieren und spätestens zum Jahresende von allen Senatsverwaltungen und Bezirken genutzt werden. Ziel der Überarbeitung, um die sich die Agenturgekümmert hat, sei es gewesen, das Logo "moderner und frischer" zu gestalten, teilt die Senatskanzlei mit.

Die verschiedenen Varianten des Logos

. Mit den Werbemotiven, die von Jung von Matt/ Spree kreiert wurden, wolle Berlin die Menschen in der Stadt in alltäglichen Situationen "mit einem Augenzwinkern" ansprechen, heißt es.



Was damit gemeint ist, zeigen verschiedene Motive in einem leider sehr kleinen Leporello, mit dem das Land erste Einblicke in sein neues Erscheinungsbild gewährt. Dabei wird auch auf die Corona-Pandemie und die aktuell kontroverse Debatte um den Mund-Nasenschutz eingegangen, die in der Hauptstadt zuletzt immer wieder für Großdemonstrationen gesorgt hat. "Ich so: Berliner Schnauze. Du so: Berliner Schnauze. Wir so: Maske auf, du Flitzpiepe.", ist auf einem der Motive zu lesen, die ab Mitte September auf





Erste Reaktionen in sozialen Medien zeigen wenig überraschend, dass der neue Berlin-Look nicht nur Fans hat. " Wir waren damals auch im Pitch für #WirSindEinBerlin – und wenn ich unseren Logo-Vorschlag von damals mit dem Gewinner-Logo vergleiche, verstehe ich nicht, dass ein Logo, wo nur getrennt und abgegrenzt wird, für ein Berlin stehen soll", schreibt etwa Alf Frommer, Executive Creative Director bei der Agentur Ressourcenmangel, auf Twitter. Auch andere Social-Media-Nutzer stören sich daran, dass bei dem Auftritt viel mit abgrenzenden Linien gearbeitet wird. digitalen und analogen Out-of-Home-Flächen zu sehen sein werden. Auch der legendäre Berliner Slang ("Dit find ick knorcke!") soll offenbar in der Kampagne, die auch Anzeigen in Zeitungen und Kinospots beinhaltet, zum Einsatz kommen.

#WirSindEinBerlin startet