Die Kampagne fokussiert auf Empathie, Emotionen, Beziehungen und Konfliktstrategien – Themen, die gerade im Moment eine große Bedeutung haben. In einem großangelegten Content-Hub vereint Tempo verschiedene Beiträge rund um das das Thema Konfliktmanagement direkt auf der Unternehmenswebsite. Teil des Hubs, der nach Angaben des Unternehmens weiter ergänzt werden soll, sind unter anderem ein Emotionen-Quiz, eCards mit diversen Sprüchen rund um Beziehungen sowie eine Weltkarte, die mittels Fun Facts erklärt, wie rund um die Welt über Gefühle gesprochen wird. Der animierte Video-Clip "Fire and Ice" bildet das Herstück der Kampagne.

Der Clip zeigt das Heldenpaar aus den vergangenen Tempo Spots. Er beginnt mit einem glücklich kochenden Mann in der Küche, nimmt dann aber eine unerwartete Wendung: Zwischen dem Heldenpaar entbrennt ein Streit. Erst am Esstisch erfolgt die notwendige Aussprache, der Held reicht seiner Heldin ein Tempo und alles ist wieder gut."Wir haben in unserer Purpose Kampagne umfangreiche BTL-Aktivitäten geplant, die die Menschen ermutigen, offen über ihre Gefühle zu sprechen, ihre sanfte Seite als Stärke zu sehen und dadurch ihre Kommunikation und Konfliktfähigkeit zu verbessern", so Gülnaz Meyenburg, Global Marketing and Communications Director bei Essity.