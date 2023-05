Thema Greenwashing auf der OMR 2023

Luisa Neubauer liest Audi, Siemens und Co die Leviten

Cut the Bullshit. In ihrer Keynote bei den OMR nimmt Klimaaktivistin Luisa Neubauer kein Blatt vor den Mund. "In der Wirtschaft passiert der größte Greenwashing-Skandal der Geschichte", kritisiert sie - und erhält dafür frenetischen Applaus. Die rund …