So will TK Maxx jeden zum Star an Weihnachten machen

© TK Maxx Protagonistin Sam staunt über ihr mächtiges High Five

Wird der Traum von glamourösen Weihnachten in diesem Jahr in Erfüllung gehen? In Zeiten von Preissteigerungen und hohen Energiekosten macht Geld ausgeben und Geschenke kaufen definitiv weniger Freude. In seiner Weihnachtskampagne zeigt TK Maxx, wie man seine Lieben trotzdem reich beschenken kann - natürlich mit einem Einkauf in den eigenen Kaufhäusern. Die bei TK Maxx gekauften Geschenke der jungen Hauptdarstellerin kommen so gut an, dass sie zur Heldin der ganzen Stadt wird.