Milka - Gib denen, die von Herzen geben

Am vergangenen Samstag startete Milka die diesjährige Weihnachtskampagne "Gib denen, die von Herzen geben". Den Auftakt machte der emotionale TV-Spot vonals Teil einer 360-Grad-Kampagne, die im Aktivierungszeitraum von Oktober bis Dezember läuft. Damit ruft der Schokoladenhersteller dazu auf, Menschen etwas zurückzugeben - speziell jenen, die immer für andere da sind, aber zu selten gewertschätzt werden.So ist in dem Spot ein alter, gehörloser Hausmeister die gute Seele der Kirche, in der ein Kinderchor seinen Weihnachtsauftritt probt - und wird von einem kleinen Mädchen mit Schokolade und einer zwischenmenschlichen Geste beschenkt. Die Idee, Taubstummheit und Zeichensprache auf rührselige Weise in einem Weihnachts-Werbespot einzusetzen, ist mit Blick auf die Rewe-Kampagne vom letzten Jahr nicht ganz neu. Damit greift der Schokoladenhersteller den Trend des emotionalen Storytellings zur Weihnachtszeit auf.Der Marken-Claim "Trau dich zart zu sein" soll auch in der Zusammenarbeit mit den Schauspielern Jörn Schlönvoigt und Valentina Pahde, bekannt aus der Daily Soap GZSZ, aufgegriffen werden. Medienkooperationen und eine starke Konsumenten-Aktivierung auf Instagram, Facebook und Pinterest sollen zusätzliche Awareness bringen. Dabei richte man sich vor allem an die junge Zielgruppe der Millennials. Schlönvoigt und Pahde erzählen in 25-sekündigen Advitorials, wem sie zu Weihnachten etwas zurückgeben wollen.Die Spots werden am 18. und 20. November während der Werbepausen von GZSZ ausgestrahlt. In Kooperation mit Rewe verlängert Milka während der Aktionswochen den TV-Spot in die digitalen Kanäle von YouTube, Facebook und Digital Out Of Home. Ab der Kalenderwoche 48 werden zudem verschiedene Influencer auf ihren eigenen Kanälen für die Kampagne werben.Die digitale Konsumenten-Aktivierung umfasst unter anderem eine Gewinnspielaktion, eine Kooperation mit Visual Statements auf Facebook und Instagram sowie DIY-Anleitungen für Weihnachtsdekoration und Geschenkinspirationen mit Milka-Produkten auf Pinterest. Im Rahmen des Gewinnspiels sollen Konsumenten ein Bild von sich und einem Milka-Weihnachtsmann unter dem Hashtag #MilkaWeihnachten auf Instagram posten, die Person, der sie etwas zurückgeben wollen nennen und die Nominierung begründen. Milka verlost 15 mal zwei Tickets für die Milka Weihnachtsfeier mit Gästen aus der GZSZ-Starriege oder eines von 110 Milka Weihnachtspaketen bestehend aus weihnachtlicher Schokolade und Überraschungsprodukten im Wert von 150 Euro. Der Song "You've got the love" in der Kinderchor-Version steht ab dem 11. November auf Spotify zum Download bereit.Für den vonkreierten TV-Werbespot kümmerte sichum die Postproduktion. Kreation und Streuung der Aktivierung liegen bei, die Mediaplanung übernimmt. Für die Milka Weihnachten Microsite zeichnetverantwortlich. In Österreich istfür die gesamte PR zuständig. Die eigenen Milka-Social-Media-Kanäle werden vonbetreut. hmb