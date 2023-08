Gabrielle Henderson / Unsplash

Mit Gratisproben erhalten potenzielle Kunden einen authentischen, multisensualen Eindruck von einem Produkt

Mit der Intensität von betörenden Duftnoten aus Gratisproben haben sich einige Vorurteile über Produktsamples in unseren Köpfen verankert: Sie erreichten häufig die falschen Adressaten, entfachten kaum kaufrelevante Wirkung und verursachten darüber hinaus Imageprobleme – weil sie kostenlos sind. Hinter diesen oberflächlichen Annahmen verbergen sich differenzierte Wahrheiten, die in diesem Artikel erörtert werden.

„Die Probe aufs Exempel machen.“ Dieser Satz führt buchstäblich zum diesmal beleuchteten Werbemittel. Denn wer Produktproben in seinen Marketingmix einbindet, erkennt, dass viele Vorurteile gegenüber dem Werbemittel nicht der Realität entsprechen. So können Produktproben mit Print-Mailings sehr wohl gezielt ausgesteuert werden. Sie fördern außerdem – hochwertig inszeniert – das Markenimage. Print-Mailings, Pakete, Print-Magazine, Consumer-Messen und Filialen sind die geläufigsten Wege, Produktproben an den Mann und die Frau zu bringen. Sie weisen spezifische Vorteile auf, die der Artikel behandelt. Mythos Nummer 1: Gratisproben erreichen häufig die falschen Adressaten Tatsächlich ist der Streuverlust bei der Distribution von Samples auf Messen und über Print-Magazine kaum kontrollierbar, da in die Menge „hineingeworben“ wird und nicht jeder Kontakt eine hohe Markenaffinität aufweist. Von einer stärkeren Markenpräferenz ist bei Käufern einer bestimmten Marke in einer Filiale auszugehen. Die Vor-Ort-Ausgabe auf Basis der Kaufentscheidung ist demnach ein Ansatz, den Streuverlust zu verringern.

Print-Mailings und Pakete ermöglichen allerdings die präziseste Ansprache – auch von reinen Online-Kunden. Die in der Kundendatenbank hinterlegte Kaufhistorie ermöglicht, markenaffine Kunden zu identifizieren und im nächsten Schritt gezielt mit einer Produktneuheit zu überraschen. „Das geht bei Print-Mailings besser als bei Paketbeilagen, da Print-Mailings proaktiv versendet werden. Bei Paketen muss man mit den Besteller-Adressen arbeiten – oder der Kunde wählt während des Bestellprozesses seine favorisierten Proben selbst aus“, erklärt Christian Hain, Geschäftsführer des Collaborative Marketing Club. Ketut Subiyanto / Pexels Im Paket kommen Produktproben zuverlässig zum richtigen Empfänger - auch wenn der Absender ein Partnerunternehmen ist Mythos Nummer 2: Produktproben bewegen nicht zum Kauf Gerade im Online-Handel ermöglichen Produktproben, die virtuelle Barriere zu überwinden und die angebotenen Waren



Verschiedene Studien belegen den Impact von Produktproben auf den Abverkauf. Laut dem Euromonitor 2020 sind Produktproben nach „früheren Erfahrungen“ und „Empfehlungen von Freunden und Familie“ der drittgrößte Treiber für den Kauf von Produkten in Originalgröße. In einer Brand-Community-Network-Befragung von 1000 Leserinnen von Frauenzeitschriften mit einem Interesse an Kosmetikthemen gaben 68 Prozent an, mindestens einmal durch eine Parfümprobe inspiriert worden zu sein, den beworbenen Duft im stationären Handel zu kaufen. Etwas mehr als die Hälfte kaufte im Netz ein. Bei Kosmetikprodukten liegen die Werte bei 64 Prozent und 50 Prozent. Ist das Produkt vorab nicht erlebbar, bestellen die Kunden auf Verdacht und retournieren es, wenn es sie nicht überzeugt. Prof. Sascha Hoffmann Mythos Nummer 3: Produktproben als Marketinginstrument verursachen hohe Kosten Ein häufiger Einwand gegen Produktproben sind deren hohe Herstellungs-, Lager- und Distributionskosten. Doch auch hier lohnt es sich, genauer hinzusehen. Die Dermatological Beauty Division bei L´ Oréal Deutschland setzt die Kosten in Relation zu den Ergebnissen: „Es geht nicht allein um die Kosten, sondern um die Erfüllung vorab definierter Ziele. Gerade bei hochwertigen Produkten oder in spezifischen Segmenten wie Beauty und Healthcare können Proben eine positive Wirkung auf das Markenimage haben und den Absatz fördern.“

In der Herstellung lassen sich die Kosten über kleinerer Probengrößen, günstigere Materialien und die Verwendung überschüssiger Materialien aus anderen Fertigungsprozessen senken. In der Distribution verursacht die Ausgabe auf einer Messe oder in einer Filiale weniger Aufwand als die Platzierung in einem Magazin oder der Versand per Print-Mailing. Wer trotzdem eine maximal wirkungsvolle Kampagne per Print-Mailing verwirklichen will, sollte im Rahmen einer intelligenten Portoplanung auf die Größen-, Gewichts- und Verarbeitungsvorgaben der Deutschen Post achten. Durch Aktions- oder QR-Codes kann die Conversion der Print-Mailing-Kampagne gemessen werden.



Die beste Kombination aus geringen Kosten und hohem Kundeninteresse bietet die Paketbeilage. Sie ermöglicht sowohl eine präzise, auf der jeweiligen Kaufhistorie basierte Aussteuerung als auch den geringsten Aufwand, denn die Proben müssen weder kompliziert befestigt werden noch fällt ein separates Porto an. Kooperationen versprechen ebenfalls Erfolg. So könnte etwa ein Hersteller von Anti-Aging-Lebensmitteln über einen Kosmetik-Shop Paketbeilagen an Mythos Nummer 4: Gratisproben schaden dem Markenimage, weil sie kostenlos sind Christian Hain verrät eine Faustregel im Zusammenhang mit diesem Vorurteil: „Die Sampling-Größe sollte ausreichen, das Produkt zu testen und die Neugier zu wecken, aber keinesfalls den tatsächlichen Bedarf abdecken – denn dadurch wird das beworbene Produkt entwertet.“ Daneben spielt die Inszenierung der Produktprobe eine entscheidende Rolle. „Eine ansprechende, hochwertige Verpackung, die die Markenidentität reflektiert und auf der Optik des Originals beruht, ist wesentlich für die positive Wahrnehmung“, betonen die L´ Oréal-Experten der Dermatological Beauty Division. Besondere Papiere, Veredelungen und L´Oréal Eine Probe mit hochwertiger Verpackung wird häufig als exklusives Geschenk wahrgenommen



