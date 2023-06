In der Widerlegt!-Reihe gehen wir regelmäßig Werbe-Mythen auf den Grund. Dieses Mal geht es um Kinowerbung.

Als während der Corona-Krise monatelang die Lichtspielhäuser geschlossen waren, sagten viele: Das ist jetzt das endgültige Aus. War es aber dann doch nicht. Höchste Zeit also, mit ein paar der gängigen Vorurteile über Kino aufzuräumen.

Mythos Nummer 2: Streaming löst das Kino ab

Doch das Kino hat eine beeindruckende Resilienz bewiesen: Die Zahl der Lichtspielhäuser ist jüngst sogar gewachsen. Im Jahr 2002 gab es in Deutschland 0,4 Prozent mehr Kinos als 2021, weltweit sogar 5,8 Prozent mehr (Quelle: The Cinema Foundation). Auch die Besucherzahlen steigen wieder deutlich. 2022 waren sie mit 78 Millionen zwar noch weit vom Vor-Corona-Niveau (2019: 118,6 Mio.) entfernt. Doch in diesem Jahr zeichnet sich ein weiterer Anstieg ab. "Gemessen an der noch reduzierten Anzahl der Filmstarts sind die Besucherzahlen wieder auf oder sogar über vor-pandemischem Niveau", sagt Frank Senger, Managing Director Weischer.Cinema. Besucherrekorde werden ebenfalls wieder verzeichnet: Mit über zehn Millionen Besuchern ist in Deutschland "Avatar-The Way of Water" der erfolgreichste Film aller Zeiten. Seine Premiere war am 14. Dezember 2022.Schön öfter sollte das Kino von neu aufkommenden Medien abgelöst werden: erst von TV, später durch die VHS-Kassette, dann die DVD. Nun durch die Streamingdienste. Doch stehlen Netflix, Amazon und Sky den Filmtheatern wirklich die Zuschauer? Es gibt zahlreiche Studien, die das Gegenteil belegen (u.a. FFA, QUEST). Sie zeigen vielmehr: Wer auf Netflix viele Filme guckt, geht auch häufiger ins Kino als der Durchschnitt – die Angebote scheinen sich also gut zu ergänzen. Die Studie cine.ma 2022 in Österreich zeigte kürzlich, dass junge Menschen Filme im Kino sehen wollen, Serien auf Video on Demand. "Streamingdienste nehmen in erster Linie dem linearen Fernsehen die Zuschauer weg", erklärt Frank Senger.Sogar die Streaminganbieter selbst glauben fest an das Kino. Sie sind mehrheitlich wieder zu einer Cinema-First-Strategie zurückgekehrt. Sie haben gemerkt, dass ihnen ohne die Verwertung im Kino wertvolle Umsätze und Promotion-Ergebnisse fehlen, die sie für ihre aufwändigen Filme dringend benötigen. "Ohne Kino würden so manche Produktionen die Kosten nicht wieder einspielen", betont Christian Seemann, Managing Director areasolutions. "Streaming wird Kino, trotz eines immer breiter werdenden Angebots, nicht ablösen können."