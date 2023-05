Pixabay

Out of Home ist und bleibt ein wichtiger Werbekanal für Marken jeder Größe

Wie die Plakate an der Wand kleben einige Klischees an der Außenwerbung: Sie diene ausschließlich der Stärkung des Markenimages, werde häufig beschädigt und ihren Erfolg präzise zu messen – das sei unmöglich. Doch hinter den einleuchtend klingenden Thesen verbergen sich differenzierte Wahrheiten. In diesem Artikel kommen sie zum Vorschein.

Der Zug fährt zwanzig Minuten zu spät in den Bahnhof ein. Der Blick auf Google Maps verrät: Um das Business-Meeting pünktlich zu erreichen, sind binnen zwölf Minuten zwei Kilometer zu bewältigen. Passanten werden wie Slalomstangen umkurvt, rote Ampeln ignoriert. Zwischendurch zuckt der Daumen hektisch über die Smartphone-Tasten: "Viel Erfolg bei der Abiturprüfung. Dein Papa."





Situationen wie diese kennen wir alle. Und sie haben mehr mit der Wirkungsweise von Außenwerbung zu tun, als wir vermuten. Denn Markenbotschaften, die von Verkehrsmitteln, Litfaßsäulen, Hauswänden und Co. grüßen, speichern wir bereits nach flüchtigem Ansehen im Gedächtnis ab. Das ist eines der Learnings des dritten Teils der HORIZONT-Reihe "Widerlegt!", in der wir beliebte Behauptungen zu verschiedenen Werbegattungen näher beleuchten. Erfahren Sie, welche Mythen rund um Out-of-Home existieren – und ob sie dem Realitätscheck standhalten. Mythos Nummer 1: Außenwerbung wird weder wahrgenommen noch geschätzt "Die Menschen sind mobiler denn je. Sie verbringen viel Zeit ‚out of home‘. Die Wahrnehmungswahrscheinlichkeit von Außenwerbung ist also grundsätzlich hoch", sagt Tino Reinecke, Managing Director Mediaplus Köln und Mediaplus Geo Intelligence. Doch was, wenn sie gestresst von A nach B hasten? "Dann scannen sie trotzdem in jeder Sekunde ihre Umwelt", so Reinecke. Außenwerbung werde meist unterbewusst abgespeichert und in relevanten Momenten abgerufen, etwa unmittelbar vor der Kaufentscheidung. Ein Plakat wirkt demnach auch, wenn es nicht explizit betrachtet wird.



Ein weiterer Vorteil der Außenwerbung, vor allem gegenüber Online-Ads und TV-Spots: Sie unterbricht den Konsumenten bei seiner Aktivität nicht. Das ist einer der Gründe für die Resultate einer repräsentativen Civey-Studie zur Wahrnehmung verschiedener Werbegattungen: Lediglich 1,3 Prozent der befragten 65.450 Bundesbürger empfinden Außenwerbung als lästig. Online-Ads nerven hingegen 30 Prozent, TV-Spots 40,6 Prozent.

Heftiger Regen oder Hagel und vandalierende Personen können ursächlich für zerstörte Plakate sein. Erhebliche Schäden verzeichnete Ströer zur vergangenen Bundestagswahl, als etliche Werbeflächen der Kampagnen #GrünerMist und Bundestag-nazifrei.de. mit Parolen überschrieben und abgerissen wurden.

"Grundsätzlich sind extremes Wetter und mutwillige Beschädigungen ein Problem. Jedoch liegt die Reklamationsquote bei unter einem Prozent; sie ist vernachlässigbar gering", sagt Tino Reinecke. Komme es zu einer Reklamation, arbeite das Team schnellstmöglich und in enger Zusammenarbeit mit den Out-of-Home-Anbietern an zufriedenstellenden Lösungen für den Kunden: "Die Branche ist hier sehr kulant und gleicht den entstandenen Schaden durch Gutschriften oder Freiaushang aus."



Je hochwertiger der Werbeträger anmute, desto eher werde er "in Ruhe gelassen": "Bei LED-Screens liegt die Hürde höher als etwa bei Plakaten an Litfaßsäulen", erläutert Reinecke. Der Grund sei die vermutete Strafe: "Wer eine Video-Wall zerstört, weiß, dass das teuer für ihn wird. Also lässt er es bleiben." Mythos Nummer 3: Der Erfolg von Out-of-Home-Werbung ist kaum messbar Dass der Erfolg von Out-of-Home-Kampagnen tatsächlich schwer zu bestimmen ist, meint Sina Weißenfeld, Team Lead Media bei der Parship Group: "Out-of-Home-Aktivitäten verschaffen unserer Marke eine hohe Sichtbarkeit, auch bei jungen Zielgruppen. Die Erfolgskontrolle setzen wir über unser eigenes Modeling um, dennoch bleibt eine gewisse Unschärfe. Daher sehen wir Optimierungspotenzial und würden uns als werbetreibendes Unternehmen verbesserte Ansätze zur Messbarkeit wünschen." Wären diese gegeben, seien die Reichweite und Frequenz innerhalb des Kanals besser steuerbar und ein Kanalvergleich objektiver zu realisieren.



Aktuell orientiert sich die Branche zum Beispiel an der Mediaanalyse MA Out-of-Home. Und damit an Planungswerten wie Mobilitätsdaten mit GPS-Messungen und Befragungen. Reinecke erkenne unter den Out-of-Home-Playern großes Engagement, neue Messmethoden zu entwickeln. "Spannende Möglichkeiten bieten unter anderem via anonymes Smartphone-Tracking generierte Mobilitätsdaten, die unsere Geomarketing-Spezialisten zur präzisen Nachverfolgung von Zielgruppen im Tagesverlauf nutzen können."



Aktuell orientiert sich die Branche zum Beispiel an der Mediaanalyse MA Out-of-Home. Und damit an Planungswerten wie Mobilitätsdaten mit GPS-Messungen und Befragungen. Reinecke erkenne unter den Out-of-Home-Playern großes Engagement, neue Messmethoden zu entwickeln. "Spannende Möglichkeiten bieten unter anderem via anonymes Smartphone-Tracking generierte Mobilitätsdaten, die unsere Geomarketing-Spezialisten zur präzisen Nachverfolgung von Zielgruppen im Tagesverlauf nutzen können."

Bei einer Out-of-Home-Kampagne für Lotto kam das Konzept zum Einsatz: Die Verantwortlichen definierten hierbei Geofences rund um Lotto-Filialen und die dazugehörigen Werbeträger-Standorte. Innerhalb dieser Geofences wurden Smartphones der Passanten getrackt. "So wurde ersichtlich, wer auf den registrierten Werbehinweis zur Jackpot-Summe mit dem Besuch der jeweiligen Annahmestelle reagiert hat", erklärt Reinecke. Das Resultat: Im Vergleich zur Nullmessung stieg die Besucherzahl in den Lotto-Annahmestellen im Kampagnenzeitraum um durchschnittlich zwanzig Prozent an. Das bedeutet gleichzeitig: Außenwerbung pusht nicht nur das Image, sondern auch den Abverkauf.

Mythos Nummer 4: Außenwerbung hat einen hohen ökologischen Footprint

"Auf den ersten Blick könnte man von einem enormen ökologischen Footprint von Out-of-Home ausgehen, verursacht durch Papier, Logistik und Stromverbrauch. Doch das Gegenteil ist der Fall", sagt Reinecke. Er beruft sich auf das Green-GRP-Berechnungsmodell von Mediaplus: "Außenwerbung schneidet im Gattungsvergleich besonders gut ab. Speziell Digital-out-of-Home verursacht nur fünf bis sechs Gramm CO2 pro 1.000 Kontakte, da die meisten Screens mit Ökostrom laufen. Bei anderen Medien liegen die Werte deutlich höher."