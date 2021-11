"Who says you can't?"

© Volkswagen Volkswagen und DDB Voltage erzählen von einer Astronautin, die gleichzeitig Ballerina ist

Den neuen Polo, der im Frühjahr seine Weltpremiere feierte, will Volkswagen als Kleinwagen positionieren, der mehr kann als man gemeinhin in seiner Klasse erwarten würde. Diese strategische Haltung verdeutlicht der Wolfsburger Autobauer zusammen mit Leadagentur DDB Voltage jetzt auch in der Einführungskampagne für die neueste Generation des Modells. Das Motto des Auftritts: "Who says you can't?"