© Mario Dahl Der Spot entführt in eine Welt ohne Impfstoffe.

Mehr als dreitausend Jahre wüteten die Pocken auf der Welt und kosteten dabei Millionen Menschen das Leben. Nicht vorstellbar, was heute wäre, wenn kein Impfstoff gegen die Viruserkrankung entwickelt worden wäre. Die Frage nach dem "Was wäre wenn?" stellt nun aber Jungregisseur Mario Dahl in einem eindrücklichen Spec-Spot, den er für die Weltgesundheitsorganisation WHO kreiert hat. Und der auf die Sinnhaftigkeit moderner Impfung hinweist.