© Opel

Opel gratuliert Meistertrainer Jürgen Klopp

"What A Man" ist das Anzeigenmotiv überschrieben, mit dem Opel seinen Werbepartner Jürgen Klopp feiert - und das nun in diversen Printtiteln wie etwa dem Sportmagazin Kicker geschaltet wird. Im Copytext schwärmt Opel von den Charaktereigenschaften Klopps. So liege es in seiner DNA, Herausforderer zu sein. Zudem stehe er für Leidenschaft, spreche immer Klartext und bleibe auch im Erfolg "The Normal One", heißt es da. Dass diese Charakterzüge auch für die Marke Opel stehen, für die Klopp seit 2012 wirbt, dürfte kein Zufall sein.Dass sich die Marke Opel weiter unten auf der Anzeige sogar als "stolzer Partner von Jürgen Klopp" bezeichnet, darf man wohl für bare Münze nehmen. Sogar CEO Michael Lohscheller lässt es sich nicht nehmen, den Welttrainer des Jahres 2019 zu würdigen. "Jürgen ist immer geradeheraus, authentisch, emotional, unermüdlich – und damit absolut erfolgreich. Er weiß, was zählt und steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Sprich: Wir könnten uns keinen besseren Markenbotschafter wünschen. Und Jürgen: Wir haben immer mit Dir an den Erfolg geglaubt!", sagt Lohscheller. mas