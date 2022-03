Die Botschaft ist so klar wie selbstbewusst: Es gibt nur ein verlässliches Wetterportal. Gleichzeitig will man sich klarer vom Wettbewerber wetter.de abheben, der von der Konkurrenz von RTL betrieben wird.



Wetter ist Wetter.com

"Der neue Claim drückt genau das aus, was uns auszeichnet – Wetterkompetenz", sagt CEO. "Mit der Betonung auf der Domain .com wollen wir potenzielle Verwechslungsgefahren mit Wettbewerbern endgültig aus dem Weg räumen und wetter.com als die eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Wetter in den Köpfen der Nutzer:innen verankern."Unterstrichen wird diese Positionierung von einem neuen Spot, in dem die Domain-Endung eine klarer lautmalerische Betonung erhält. Er ist digital auf den wetter.com-Kanälen sowie auf Sendern von Pro Sieben Sat 1 zu sehen. Sowohl für Entwicklung des Claims als auch für die Bewegtbild-Kampagne zeichnetverantwortlich, die Full Service Agentur aus der Ad Factory des P7S1-Vermarkters SevenOne Media.