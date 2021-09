ING: Sparpläne (TV-Spot 2021)

Mit dem Start der neuen Kampagne "Do Your Thing" ist das Dibadu bei der ING endgültig Geschichte. Seit 2010 im Einsatz, wurde der berühmte Jingle nach dem Wegfall des Namenszusatzes Diba 2018 in den Kampagnen nur noch gesummt. Nun leitet die ING die nächste Stufe ihrer Markenevolution ein und gibt sich einen neuen Klang. Marketingleiterin Waltraud Niemann ist überzeugt, dass die Marke nicht unter dem Schritt leiden werde, wie sie gegenüber HORIZONT erklärte Statt eine evolutionäre Sound-Entwicklung zu liefern, biete der neue Auftritt lediglich die hörbare Hervorhebung der drei Adjektive im neuen Claim "Do your thing". Westermann: "Weniger Marke, mehr Marketing, dafür hat man sich entschieden…"Insgesamt ist die neue ING-Kampagne für Westermann damit "eine Absage und vergebene Chance, der Soundidentität der Marke erneut eine eigenständige wie einzigartige Gestalt zu geben.