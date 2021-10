Bernd Fauser führt Googles Technologiegeschäft in Mitteleuropa

Es wird anders werden, sogar sehr anders. Trotzdem muss die digitale Werbung nach dem Ende der Cookies nicht schlechter werden. Google-Vertreter Bernd Fauser brachte die Realität auf den Punkt: "Der User will nicht getrackt werden. Das Aus für die Cookies wird also in jedem Fall kommen." Die User mag das freuen. Doch für die Vermarkter stellt sich die große Frage, ob digitale Werbung noch die gleiche Effizienz liefern kann, wenn sie nicht mehr genau weiß, wer die Botschaften konkret zu sehen bekommt.