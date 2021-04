© Aldi Aldi schweißt in seiner #gemeinsamgehtalles-Kampagne ganz Deutschland zusammen

2020 war das Jahr, in dem sich die Welt - und damit auch die Kommunikation von Marken - grundsätzlich verändert hat. Auch wenn die meisten Unternehmen in Folge der Corona-Krise mit großen Umsatzeinbußen zu kämpfen haben, könnten viele Marken auch gestärkt aus der Pandemie hervorgehen. Denn in den vergangenen 14 Monaten wurde in der Werbeindustrie ein Transformationsprozess angestoßen, der vielleicht überfällig war. Immer mehr Marken mussten sich fragen, was das Leben ihrer Kunden wirklich bewegt - und davon wird die Industrie langfristig profitieren.