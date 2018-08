Für die Kampagne tat sich Maximal G mit der Influencer-Marketing-Agenturund deren Produktionsfirmazusammen. Sie engagierten die drei Youtubervon den Noobtown Monkeys (696.487 Abonnenten),(1.093.101 Abonnenten) undvon(1.385.692 Abonnenten). Passend zur Gamescom sind sie alle selbst Gamer.Die Videoproduzenten traten für Maximal G in einer Challenge gegeneinander an: Sie mussten versuchen, so viele Dosen des Energy Drinks wie möglich auf die Spielemesse zu schmuggeln.Insgesamt entstanden bei der Kooperation drei Videos, die nach und nach seit dem 9. August auf dem Facebookkanal von Maximal G veröffentlicht wurden. Im ersten Clip erhalten die Youtuber den Auftrag, im zweiten bereiten sie sich auf die Challenge vor und im dritten versuchen sie schließlich auf kreative Art und Weise, mit dem Energy-Drink-Vorrat auf die Gamescom zu gelangen. Am Schluss gelingt es ihnen allen - und die Zuschauer sind dazu aufgefordert, für ihren Liebling abzustimmen, um ein Paket mit Maximal-G-Getränken zu gewinnen.Laut einer Mitteilung von Intermate erzielten allein die ersten beiden Videos auf dem Facebook-Kanal von Maximal G mehr als drei Millionen Views. Die Seite hat aktuell 88.624 Likes. Maximal G ist international erhältlich, in Deutschland ausschließlich bei Rewe und Penny. bre