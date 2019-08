Bereits im HORIZONT-Roundtable vor einigen Tagen hatte Storch den TV-Vermarktern Druck gemacht. Auf der Bühne im Marriott-Hotel in Frankfurt appellierte der wortgewaltige Manager an die ganze Branche. Seine Kernbotschaften: Die OWM will mit ihrer Qualitätsinitiative, an der auch unter anderem BVDW, OMG, Screenforce, ZMG sowie Google und Facebook beteiligt sind, dazu beitragen, die Werbewirkungsforschung auf die nächste Stufe zu heben. Und: Alle Plattformen müssen ihre Silos aufgeben.



Schluss mit Pro-Domo-Ansätzen

Mehr Transparenz bei Werbewirkungsstudien

Fair Play der Gattungen untereinander

Verrechnung von Kontaktleistung offenlegen

Single Source kenntlich machen

Modellings sauber dokumentieren

Zu seinem ersten Punkt sagte Storch, dass der Forschungsbereich in Deutschland eigentlich gut aufgestellt sei. Hierbei hob er besonders die Medienäquivalenzstudie der Münchner Facit-Gruppe hervor.Was es noch zu wenig gebe, seien crossmediale Grundlagenstudien. Studien, die wesentliche Quellenangaben wie etwa die Grundgesamtheit vermissen ließen sowie reine Pro-Domo-Studien einzelner Mediengattungen gebe es dagegen viel zu viele. "Hier wird leider sinnlos Geld verbrannt", so Storch. Für die OWM ergeben sich daraus sechs zentrale Forderungen an den Markt:Die Komplexität der Werbewelt müsse sich in Studien widerspiegeln.Der Studiensteckbrief der Qualitätsinitiative der OWM bilde das Minimum dessen ab, was abgebildet werden sollte, so Storch. "Ich werfe alle Studien ungelesen weg, deren Steckbriefe nicht transparent und hinterlegt sind."Mediengerechte Kontakterhebung sei zwar nicht trivial, gab Storch zu, letztlich aber unerlässlich.Dies berühre Fragen wie die nach dem Umgang mit der unterschiedlichen Halbwertszeit von Werbekontakten in verschiedenen Mediengattungen. "Hier erwarten wir ein transparentes, nachvollziehbares Vorgehen, um die Ergebnisse zur Wirksamkeit einzelner Medien realistisch einschätzen zu können", so Storch.Denn nicht alles, was man gerne aus einer Hand wissen würde – also etwa die Nutzung von Marken und Medien gleichermaßen – lasse sich immer auch auf diesem Weg ermitteln.Hierbei sind aus Sicht der OWM die Dokumentation der Quellen und ein erweiterter Studiensteckbrief die geeigneten Mittel.Um die qualitativen Stärken von Medien berechenbarer zu machen, sollten die existierenden Forschungsprojekte unter dem Dach der Agma vereinigt werden, findet Storch. Denn die Organisation vereinige als einzige alle Gattungen im deutschen Markt unter einem Dach.Und Kernbotschaft Nummer zwei? Wurde so oder so ähnlich bereits vielfach erhoben – und zwar nicht nur von den Werbekunden, sondern auch und vor allem von den Vermarktern: Die großen Digitalplattformen müssen ihre Walled Gardens öffnen. Denn sonst sei eine effektive und effiziente Budgetsteuerung über alle Plattformen nicht möglich, gab Storch die Sicht der Werbungtreibenden wieder.Zwar seien die in Deutschland bislang geschaffenen Standards nicht in Stein gemeißelt, ging der OWM-Chef einen Schritt auf Facebook, Google und Co. zu. Aber sie müssten nun einmal für alle Marktteilnehmer gelten. "Es darf keine Lex Amerika geben", so Storch. ire