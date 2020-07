© Teads

„Auf einer fundamentalen Ebene wird deutlich, dass Marken Geld verbrennen, wenn sie solche grundlegenden Anpassungen nicht vornehmen.“ Phil Summer, Teads Teilen

Dabei hat der Bewegtbild-Vermarkter Probanden in Deutschland, Großbritannien, Italien, der Schweiz und Indien einen Original-Spot sowie eine leicht bearbeitete Version vorgelegt. Letztere beinhalteten etwa hinzgefügte Logos oder Beschriftungen. Ziel der Untersuchung war es zu erkennen, welche Effekte solche Bearbeitungen auf die messbaren KPIs haben. Die Emotionen der Studienteilnehmer wurden mithilfe einer Frontkamera und dem Einsatz einer Künstlichen Intelligenz gemessen. Dafür kooperierte Teads mit dem KI-UnternehmenDas Ergebnis: Stieg die Aufmerksamkeit der Betrachter, wuchs auch der Brand Lift. So führte eine zehnprozentige Steigerung der Aufmerksamkeit zu einer 25-prozentigen Steigerung des Werbebewusstseins. Bei dem Test mit insgesamt acht Marken steig die Wahrnehmung der optimierten Creatives durchschnittlich um 18,5 Prozent im Vergleich zur ursprünglichen Werbung.Zu den Unternehmen, die für die Studie zwei Spot-Versionen vergleichen ließen, gehörte Danone. "Die Erstellung von Anzeigen mit den besten Chancen auf Performance ist für alle Marketer wichtig", sagt, Leiter Digital, E-Commerce und Media bei dem Lebensmittelkonzern. "Diese Studie zeigt die positiven Auswirkungen, die selbst einfache Optimierungen auf die Leistung haben können, ohne dass kostspielige Überarbeitungen und Änderungen an den Motiven erforderlich sind. Durch die Verknüpfung von Aufmerksamkeit und Branding können wir jetzt die positiven Auswirkungen solcher Anpassungen auf unsere Marken besser verstehen. Dies eröffnet Danone interessante neue Testmöglichkeiten."Die Realität sieht bei vielen Unternehmen allerdings anders aus. Laut Teads sind etwa 85 Prozent der Werbemotive, die über die Medienplattform des Unternehmens laufen, immer noch TV-Spots, die ursprünglich nicht für Online konzipiert wurden. Das ändert sich mit der Untersuchung, so die Hoffnung bei Teads. "Zum ersten Mal konnten hochwertige Aufmerksamkeitsmetriken mit den KPIs auf dem Markt verknüpft werden, auf die sich so viele Marken verlassen", sagt, Vice President Insight. "Auf einer fundamentalen Ebene wird deutlich, dass Marken Geld verbrennen, wenn sie solche grundlegenden Anpassungen nicht vornehmen und Creatives ausspielen, die eigentlich viel besser performen und mehr Verbraucher beeinflussen könnten. Langfristig zeigt sich, dass es notwendig ist, Werbemittel zu erstellen, die besser für digitale Umgebungen geeignet sind und die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich ziehen." ire