von HORIZONT Online

Die Zeiten, in denen sich Marketer hinter betriebswirtschaftlich nicht verifizierbaren Erfolgsgrößen wie Werbeerinnerung und Markensympathie verschanzen, sind vorbei. "Ich muss heute auch beantworten können, was mein Unternehmen finanziell davon hat, wenn die Awareness um 3 Prozent steigt", sagt Nestlé-Managerin Maike Abel auf dem HORIZONT-Werbewirkungsgipfel. Nur: Es fehlen die passenden Instrumente zur Erfolgsmessung - und wenn, dann kommen die von Google und Co.