© Foto: Foodwatch Verbraucherschützer wie Foodwatch feuern regelmäßig gegen an Kinder gerichtete Süßigkeiten-Werbung

Der Druck auf Werbung für Snacks und Süßigkeiten wächst. Ein Bündnis aus Ernährungs- und Kinderschutzorganisationen hat die Parteien der Bundesregierung erneut dazu aufgerufen, Werbung für Lebensmittel mit hohem Gehalt an Zucker, Fett oder Salz in Deutschland einzudämmen. In einem Appell fordern die Unterzeichnenden entsprechende Werbung im Fernsehen, im Radio und in Streamingdiensten zwischen 6 und 23 Uhr zu verbieten. Darüber hinaus schlagen sie eine 100-Meter-Bannmeile für Werbeplakate mit solchen Sujets um Schulen, Kitas und Spielplätze vor.