© Screenshot Twitter / Cornwall Live Botschaft passt, Umfeld nicht: Das umstrittene McDonald's-Plakat für den McCrispy

Wenn in der Werbebranche über das Dauerthema Brand Safety debattiert wird, dann sind in der Regel schmuddelige Online-Umfelder gemeint, die sich aufgrund ihrer fragwürdigen Inhalte nicht für Werbung eignen - und um die Marken am besten einen großen Bogen machen sollten. Dass das Werbeumfeld genau wie der Kontext aber auch bei traditionellen Disziplinen wie der Außenwerbung nicht vernachlässigt werden sollte, zeigt das Beispiel McDonald's. In Großbritannien sorgt derzeit ein Werbemotiv für den neuen McCrispy für Schlagzeilen. Grund: Das Plakat wurde ausgerechnet vor einem Krematorium installiert.