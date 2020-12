Diesen Optimismus macht die GroupM nicht zuletzt an Vergleichen mit früheren Krisen fest. So sei der globale Werbemarkt 2009 infolge der Finanzkrise um 10,9 Prozent eingebrochen. 2001, mit den Terroranschlägen in den USA und dem darauf folgenden Krieg in Afghanistan, gingen die weltweiten Spendings um 4,2 Prozent zurück.