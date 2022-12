© Pixabay Out-of-Home ist einer der Wachstumstreiber

Die Mediaagentur Group M korrigiert ihre Prognose der weltweiten Werbespendings für das kommende Jahr nach unten. Aktuell gehen die Media-Experten in 2023 von einem Zuwachs von 5,9 Prozent aus, nachdem sie vor einem halben Jahr mit 6,4 Prozent gerechnet haben. Dabei legen sie eine Inflationsrate von 6,5 Prozent zugrunde. Erst gegen Ende des nächsten Jahres werde es eine Erholung geben, schätzt Group M. Das geht aus den Zahlen des Forecasts „This Year, Next Year“ der Mediaagentur hervor, der am Montag veröffentlicht wurde.