Deutsche Bahn

Die Bahn lässt eine junge Frau durch den Autoverkehr hetzen

Die Deutsche Bahn will verstärkt Reisende dazu ermuntern, von der Straße auf die Schiene umzusteigen. In einer neuen Werbekampagne richtet sich das Staatsunternehmen explizit an die Geschäftsreisenden und versucht es mit einem humoristischen Ansatz.

Im Zentrum der Kampagne steht der Kurzfilm "The Client", dessen Geschichte zeigen soll, warum die Bahn im Verkehrsmittelvergleich die bessere Lös