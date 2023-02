© Imago / Frank Sorge Mit Werbeartikeln schaffen Unternehmen einen direkten Kontakt zum Kunden

Mit dem weitgehenden Ende der Corona-Maßnahmen finden auch wieder verstärkt Events und Messen statt. Davon profitiert die Branche der Werbeartikel in Deutschland. Sie verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro. Das ist eine leichte Steigerung im Vergleich zum Jahr 2021, als die Werbeartikelhersteller insgesamt 2,65 Milliarden Euro in Deutschland umgesetzt haben. Diese Zahlen stellte der Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft (GWW) am Mittwoch in Köln im Vorfeld der B2B-Werbeartikel-Messe Trend vor.