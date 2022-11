© IMAGO / Westend61 Ob mobil oder am Desktop: Viele Menschen fühlen sich von der Werbung belästigt

Hat es die Werbung dieses Mal übertrieben? In der Branche ist eine Debatte entbrannt über die mangelnde Akzeptanz von Werbung in der Gesellschaft – und welche Gründe dafür herangezogen werden können. Und vor allem: Was die Werbebranche dagegen unternehmen kann, dass die Konsument:innen einen zunehmenden Widerwillen gegen Werbung zeigen. "Stoppt endlich diese Werbung!?" lautet der plakative Titel des Summits der Organisation Werbungtreibender im Markenverband (OWM), der in diesem November stattfindet. Ein Weckruf unter den Verführern der Konsumindustrie.