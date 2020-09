1&1 Werbung - Best of DSL

2015 und 2017, in denen die United-Internet-Tochter das Ranking anführte, hatte es entsprechende Werbemaßnahmen gegeben. Auch damals richteten sich die Kampagnen vor allem gegen die Telekom.



1&1 mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet worden und hatte nach Punkten vor den anderen überregionalen Netzbetreibern Deutsche Telekom, O2 und Vodafone gelegen. Dies ist insofern bemerkenswert, als das Unternehmen, das m

Seinen werblichen Seitenhieb verlegt 1&1 diesmal auf die Piste. Das Rennen, in dem das aus zahlreichen Kampagnen bekannte, supersmarte und stets gut gelaunte 1&1-Testimonial und sein schon zu Beginn sehr griesgrämig dreinblickender Gegner im magenta Rennanzug lange Kopf an Kopf liegen, ist in Wahrheit eines zwischen zwei ungleichen Gegnern.Denn der zwischenzeitlich siegessichere Telekom-Fahrer, der wie sein Kontrahent in einer Art Raketenfahrzeug unterwegs ist, hat die Rechnung offenbar ohne das Highspeed-Internet von 1&1 gemacht. In dem von Jung von Matt entwickelten TV-Spot muss der 1&1-Fahrer nur kurz auf den Boost-Button drücken, um mühelos an dem Telekom-Fahrer vorbei zu ziehen. Dass der am Ende einen noch griesgrämigeren Gesichtsausdruck zustand bringt als zu Beginn des Spots, muss man schon als reife schauspielerische Leistung bezeichnen.Es ist nicht das erste Mal, dass 1&1 seinen Sieg im jährlichen Breitband- und Festnetztest von Connect feiert. Auch in den Jahrenit rund 4,3 Millionen Festnetzkunden und einem Marktanteil von 12,4 Prozent hinter der der Deutschen Telekom und Vodafone liegt, zwar ein eigenes Kernnetz sowie seit 2014 ein eigenes Glasfasernetz betreibt, aber Anschlussleitungen von anderen Netzbetreibern mieten muss. mas