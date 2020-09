Skoda Enyaq

Skoda Radsport Abstand

Von Prag nach Gap: Nach der Weltpremiere vor ausgewähltem Publikum in Tschechien am Dienstag Abend hat der erste vollelektrische SUV von Skoda am heutigen Mittwoch in Südfrankreich bereits seinen ersten Einsatz vor großem Publikum. Als Führungsfahrzeug der Tour-de-France-Etappe von Gap nach Privas gehen die Bilder des roten E-SUVs rund um die Welt und bringen Hauptsponsor Skoda Top-Reichweiten in globalem Maßstab. Dies gilt um so mehr, als Millionen Radsportfans weltweit der wegen Corona um zwei Monate verschobenen Tour de France ihren Nachholbedarf an Live-Radsport vor dem Fernseher stillen.Kein Wunder, dass auch Skoda die(TdF) in diesem Jahr in besonderem Maße für Aktivierungsmaßnahmen seinen Sponsorings nutzt, nachdem pandemiebedingt das Gros der von der VW-Tochter unterstützten Radsportevents ins Wasser gefallen ist. Neben dem Enyaq iV, der auf den beiden Schlussetappen am 19. und 20. September weitere Auftritte als Führungsfahrzeug bekommt, sind insgesamt 250 Skodas im TdF-Einsatz, davon 30 mit Plug-in-Hybrid- und Elektro-Antrieb. Damit wollen die Tschechen die Themen Nachhaltigkeit und Elektromobilität stärker in den Fokus rücken.Die Wahrnehmung der Skoda-Fahrzeuge während der TdF-Etappen wird verstärkt durch umfangreiche werbliche Präsenz in TV und Online. So übernimmt Skoda wie in den Vorjahren das klassische Presenting der Live-Berichterstattung in der ARD. Auf Eurosport kommen zwei TV-Spots alternierend zum Einsatz: ein Teaser-Spot zum Enyaq sowie ein "Abstandsspot" mit Skodas Radsport-Markenbotschaftern Ronny Scholz und Hans-Michael Holczer, die augenzwinkernd für ein besseres Verständnis zwischen Auto- und Radfahrern werben. Diese Spots laufen darüber hinaus auf diversen Online-Kanälen mit Sportbezug. Zudem wird das Thema Tour de France auf Skodas Contentplattform www.WeLoveCycling.com sowie auf Social-Media-Kanälen umfassend gespielt.Der Marktstart des ersten Skoda-Modells auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) ist für Frühjahr 2021 geplant. Seit Anfang des Jahres ist mit dem Citigo e iV bereits ein rein elektrisch angetriebener Kleinstwagen im Markt. Das Top-Modell Superb und den Bestseller Octavia gibt es als Plug-in-Hybrid-Version iV.