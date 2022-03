Zunächst zeigt sich der langjährige Finanzchef des Unternehmens angesichts des russischen Angriffes auf die Ukraine tief bewegt. Man verurteile die Agression unter allen Umständen, so Moeller. Und weiter: "Wir beten gemeinsam mit der Welt für den Frieden."



© Statista

Die größten Werbungtreibenden der Welt im Jahr 2020

Als unmittelbare Reaktion auf den Kriegsausbruch habe P&G die eigenen Mitarbeitenden in der betroffenen Region unterstützt, so Moeller. Die Aktivitäten reichten dabei von Evakuierungshilfe über finanzielle und logistische Unterstützung bis hin zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Unterkünften und lebensnotwendigen Gütern. Dabei hätte die P&G-Belegschaft in aller Welt aktiv mitgewirkt. "Das ist ein Beweis für die Werte, die wir teilen", schreibt der CEO.Investitionen in den russischen Markt wird es aus Cincinnati so schnell wohl nicht mehr geben: Man habe jegliche Kapitalinvestitionen gestoppt, so Moeller. Die Reaktion von P&G umfasst auch die Bereiche Marketing und Werbung: Sämtliche Investitionen in Media, Werbung und andere verkaufsunterstützende Maßnahmen in Russland wurden eingestellt. P&G gehört zu den größten Werbungtreibenden der Welt. Mit einem Budget von 8 Milliarden Dollar war das Unternehmen im Jahr 2020 laut Statista weltweit sogar die Nummer 1.Neben finanzieller Hilfe leistet P&G auch Unterstützung in Form von Produktlieferungen an Bedürftige. Insgesamt kommt laut Moeller so ein millionenschweres Hilfspaket zusammen. An dieser Stelle zeigt sich, dass die Produktpalette des Konsumgüterriesen im alltäglichen Leben der Menschen gute Dinge leistet - und zwar unabhängig davon, auf welcher Seite der Front die Menschen stehen.