Anlässlich des Weltfrauentags hat Tijen Onaran mit Douglas ein gemeinsames Produkt auf den Markt gebracht.

Am 8. März 2023 ist wieder internationaler Weltfrauentag. Seit 1911 demonstrieren Frauen an diesem Tag weltweit für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Zu diesem Anlass haben Unternehmerin und Diversity-Verfechterin Tijen Onaran und Douglas ein gemeinsames Produkt gelauncht, dessen Symbolcharakter Frauen mehr Selbstbewusstein verleihen soll.

Um Awareness für diesen Missstand zu schaffen und ein positives Zeichen dafür zu setzen, dass Frauen genau das tragen sollten, was ihnen gefällt, haben Onaran und Douglas anlässlich des jährlichen Weltfrauentags am 8. März den Lippenstift "Red Tijen" gelauncht. Das limitierte sowie vegane Produkt ist seit heute in den deutschen Stores und online erhältlich und setzt ganz bewusst auf die Signalfarbe Rot.

Douglas

"Ich freue mich unglaublich, dass die Kooperation mit Doulas zustande gekommen ist", erklärt Tijen Onaran im Rahmen des Produktlaunches. "Mit meinem eigenen Lippenstift 'Red Tijen' möchte ich alle Frauen da draußen ermutien: Zieht das an, worauf ihr Lust habt, tragt den Lippenstift, der euch stark macht und sagt das, was ihr denkt!"Dass bei Douglas das Thema Female Empowerment "Teil der DNA" sei, darauf weist Susanne Cornelius, CEO Douglas Eigenmarken, hin. "Generell gibt es in der Wirtschaft noch großes Potential, mehr Frauen zu fördern und in Führungspositionen zu entwickeln oder einzustellen", sagt . "Umso wichtiger ist es, Anlässe wie den Weltfrauentag zu nutzen, um ein Statement für mehr Frauen in Führung zu setzen." Der Lippenstift sei ein starkes Symbol - man hätte sich hierfür keine bessere Botschafterin als Tijen wünschen können, macht Cornelius deutlich.