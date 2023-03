Axel-Springer-Großaktionärin Friede Springer gehört zu den 10 reichsten deutschen Frauen

Es ist ein Trauerspiel: Wir befinden uns im Jahr 2023 - und Frauen verdienen im hochmodernen Deutschland im Schnitt immer noch 18 Prozent weniger als Männer, wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltfrauentages am 8. März ermittelt hat. Dass es hierzulande trotz ungerechter Entlohnung vergleichsweise viele megareiche Frauen gibt, zeigt jetzt eine aktuelle Auswertung von City Index.

Für seine neue Studie zum Internationalen Frauentag und zum Equal Pay Day hat der australische Finanzdienstleister City Index den Live-Milliardär-Tracker des Wirtschaftsmagazins Forbes ausgewertet. Das Ergebnis: In Deutschland haben 32 Frauen einen zehnstelligen Betrag auf dem Konto. Zwar gibt es hierzulande mit 97 Milliardären noch viel mehr superreiche Männer als Frauen. Dennoch landet Deutschland im globalen Nationenranking der reichsten Frauen auf einem sehr guten 3. Platz.



Nur in den USA und China, das mit 46 exakt halb so viele superreiche Frauen beheimatet als die Vereinigten Staaten auf Rang 1, ist die Milliardärinnen-Dichte noch höher. Auf Rang 4 landet Italien mit 16 Milliardärinnen, gefolgt von Australien, Indien, Hong Kong, Spanien und der Schweiz.Aus den USA kommen mit einem Anteil von 80 Prozent nicht nur die meisten Milliardärinnen, sondern auch die mit dem dicksten Konto. Was für die (geschlechterneutrale) Gesamtliste von Forbes gilt - hier stammen vier der fünf reichsten Menschen aus den USA - gilt auch für die Frauen: Mit der Unternehmerin Alice Walton, deren Vermögen laut Forbes bei 60,16 Milliarden US-Dollar liegen soll, Öl-Erbin Julia Koch (59,64 Milliarden US-Dollar), Schokoriegel-Unternehmerin Jacqueline Mars (38 Milliarden US-Dollar) und Casino-Erbin Miriam Adelson (35 Milliarden US-Dollar) stellen die USA auch vier der fünf reichsten Frauen der Welt. Nur die Erbin des

Privatbank Merck Finck), Nadja Thiele (6,7 Milliarden US-Dollar), Witwe des Knorr Bremse-Patriarchen und Lufthansa-Großaktionärs Heinz Hermann Thiele, JAB-Holding-Unternehmerin Renate Reimann-Haas (5,4 Milliarden US-Dollar) und Alexandra Schoerghuber. Die Chefin der Schörghuber Unternehmensgruppe bringt mit ihrer Familie laut Forbes 5 Milliarden US-Dollar auf die Wage. Mit Friede Springer, deren Vermögen auf gut 3 Milliarden US-Dollar taxiert wird, schafft es auch eine Medien-Unternehmerin unter die deutsche Top 10. Die Liste der reichsten Italienerinnen führen die

Reichste Frau in Deutschland ist BMW-Erbin Susanne Klatten (27,58 Milliarden US-Dollar), gefolgt von der Familie von Francine von Finck (8,27 Milliarden US-Dollar), Tochter des verstorbenen Bankers August von Finck Jr. (Campari-Erbin Alessandra Garavoglia (3,44 Milliarden US-Dollar) und die Designerin Miuccia Prada (5,24 Milliarden US-Dollar) an.Von City Index gesondert aufgeführt wird Zhou Qunfei. Mit einem Vermögen in Höhe von 6,6 Milliarden US-Dollar ist die aus Hong Kong stammende Tech-Unternehmerin und Lens-Technology-Gründerin reichste Self-Made-Frau der Welt. Auch die australische Unternehmerin und Canvas-Mitgründerin Melanie Perkins gehört mit 3,62 Milliarden US-Dollar zu den reichsten Self-Made-Frauen. Leider ist das Ranking auch wieder ein Beleg dafür, wie ungleich der Reichtum auf der Welt verteilt ist und wie sehr Frauen in vielen Ländern benachteiligt werden: In Afrika gibt es laut City Index keine einzige Milliardärin, auch im nahen Osten und in weiten Teilen Südostasiens finden sich auf der oben abgebildeten Nationen-Landkarte nur weiße Flecken.