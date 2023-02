© Imago / Moritz Müller Das Gerichtsurteil zum Patentstreit über virtuelle Bandenwerbung wird beim BVB weniger Jubel auslösen als ein Tor

Ein weiteres Urteil im Patent-Rechtstreit zwischen AIM Sport und Supponor, beide Anbieter für virtuelle Bandenwerbung in Sportstadien, könnte dazu führen, dass auch an diverse Bundesligisten Schadenersatzforderungen gestellt werden: Ende Januar hat das High Court of Justice in London entschieden, dass Supponor Patente von AIM verletzt habe. Damit kann der Kläger AIM nun entsprechende Ansprüche geltend machen.