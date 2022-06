Nachhaltigkeit: Nicht nur für Hollywood-Stars / Sparkasse Weil's um mehr als Geld geht

In ihrem Kampagnenfilm für die Sparkasse blicken Scholz & Friends humorvoll nach Hollywood. Warum? Immer mehr Stars schmücken sich dort mit "nachhaltigen Engagements und grünen Investitionen", heißt es in der Mitteilung der Agentur. Am Beispiel der Protagonistin Emma, die "kein Hollywood-Star" ist, will die Sparkasse deutlich machen, dass nachhaltige Finanzen für jeden und jede möglich sind – nicht nur für die, die es sich leisten können.Mit dem 1. Juni liegt der Kamapagnenstart in einer Zeit, in der das Thema Nachhaltigkeit durch steigende Rohstoffpreise und den Wunsch nach Unabhängigkeit von der Energieversorgung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Antwort der Sparkasse ist deutlich: Jeder und jede kann in die Zukunft des Planeten investieren.